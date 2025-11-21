Samsun’da korkunç olay! İnşaatta darbedilen işçi beyin kanaması geçirdi

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, inşaatta çalışan 22 yaşındaki Serkan Ö. ile asansörcü 25 yaşındaki Emirhan B. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerini darbetti.

22 YAŞINDAKİ GENÇ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serkan Ö., kavga sırasında aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri ise, Emirhan B.’yi doktor raporunun ardından gözaltına alarak emniyete götürdü.