Lise önünde dehşet! Okul çıkışında kan aktı
Yayınlanma:
Iğdır'da, iki lise öğrencisi arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir öğrenci, tartıştığı arkadaşının ağabeyi tarafından bıçaklandı. Yaralanan öğrencinin bilincinin açık olduğu belirtilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 19 Kasım'da, 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, okulun öğrencilerinden olan Y.R. ile İ.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.K., durumu ağabeylerine bildirerek onları çağırdı.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bunun üzerine yeniden başlayan tartışmada, İ.K.'nin ağabeyi olan 18 yaşındaki M.K., lise öğrencisi Y.R.'yi bıçakla iki yerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci Y.R.'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olayın ardından kaçan şüpheli M.K.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

