Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma:
Samsun’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Gizli tutulmuştu! FETÖ'nün milyonluk yalısının yeni sahibi ortaya çıktıGizli tutulmuştu! FETÖ'nün milyonluk yalısının yeni sahibi ortaya çıktı

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda FETÖ bağlantısı olduğu değerlendirilen Y.B., İ.Z., O.T., Ö.S., O.D., A.O. ve R.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adli süreçte Y.B., İ.Z. ve O.T., hakimlik kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.S. ve O.D. ise savcılık talimatıyla salıverildi. Gözaltında bulunan A.O. ve R.Ç. ile ilgili işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonİzmir merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonların, örgütle bağlantılı faaliyetlerin engellenmesine yönelik yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

