Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda FETÖ bağlantısı olduğu değerlendirilen Y.B., İ.Z., O.T., Ö.S., O.D., A.O. ve R.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adli süreçte Y.B., İ.Z. ve O.T., hakimlik kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.S. ve O.D. ise savcılık talimatıyla salıverildi. Gözaltında bulunan A.O. ve R.Ç. ile ilgili işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonların, örgütle bağlantılı faaliyetlerin engellenmesine yönelik yürütüldüğü kaydedildi.