İzmir merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları değerlendirilen 42 şüpheliye yönelik operasyon kararı alındı. Operasyonun, örgütün askeri alandaki yapılanmasını deşifre etme ve engelleme amacı taşıdığı belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR 16 İLE YAYILDI

Soruşturma çerçevesinde, İzmir merkezli olmak üzere toplam 16 farklı ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin tespitinde, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifade ve teşhisleri, ankesörlü sabit hatlardan ardışık olarak arandıklarına dair tespitler ve Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okullardan ilişiği kesilen şüphelilerin bilgileri kullanıldı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 7'Sİ YURT DIŞINDA TESPİT EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 42 şüpheliden 35'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmayı yürüten birimler, firari durumda olan ve yakalanamayan 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunu tespit etti.