Gizli tutulmuştu! FETÖ'nün milyonluk yalısının yeni sahibi ortaya çıktı

TMSF tarafından dördüncü kez ihaleye çıkarıldıktan ve fiyatı aşağı çekildikten sonra satılan, FETÖ firarisi Akın İpek'e ait Boğaz'daki köşk 1 milyar 116 milyon liraya satıldı.

İstanbul Boğazı’ndaki ünlü Beyaz Köşk, uzun süredir devam eden satış sürecinin ardından el değiştirdi. Daha önce dört kez ihaleye çıkmasına rağmen alıcı bulamayan köşk, son ihalede 115 milyon TL indirimle, KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL’ye satıldı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre sır gibi saklanan köşkün yeni sahibi denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Ali Bekmezci oldu.

İHALE SÜRECİ VE TMSF DENETİMİ

Köşkün eski sahibi FETÖ firarisi Akın İpek, yurtdışına kaçtığı için mal varlıkları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetimine geçmişti. İhalenin dördüncü turunda yapılan indirim, köşke alıcı çıkmasını sağladı.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN ÖNE ÇIKAN İSMİ

Ali Bekmezci, Türkiye merkezli Beks Shipping / Beks Denizcilik şirketlerinin sahibi olarak tanınıyor. Şirketin filosunda çok sayıda bulk carrier ve tanker gemisi bulunuyor.

Bekmezci, gemi alım-satım ve navlun taşımacılığında aktif rol oynuyor ve Türk denizcilik sektörünün hızla büyüyen aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

RUSYA YAPTIRIM SÜRECİ

Beks Shipping, geçmişte özellikle Rusya ile yaptırım süreçlerinde adı geçen şirketlerden biri olmuş ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Şirket, iddiaları reddederek tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

KÖŞKÜN ÖZELLİKLERİ

2 bodrum, zemin, normal ve çatı katı ile teras katından oluşuyor.

Yaklaşık 695 m² kapalı alan ve 208 m² teras bulunuyor.

Kompleks içinde ayrıca 230 m² büyüklüğünde Kahverengi Köşk yer alıyor.

2. derece eski eser statüsü, restorasyon ve kullanımda özel şartlar gerektiriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

