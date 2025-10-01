FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan ve üç ayrı ihalede satışı gerçekleşmeyen İstanbul Boğazı’ndaki Beyaz Köşk, sonunda dördüncü ihalede alıcı buldu. Köşk, 1 milyar 116 milyon TL bedelle satılırken, yeni sahibinin kim olduğu açıklanmadı.

ÜÇ İHALEDE ALICI ÇIKMAMIŞTI

FETÖ’nün finans sorumlusu olduğu belirtilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mal varlıklarına el konulan Akın İpek’in mülkü olan Beyaz Köşk, daha önce üç kez satışa çıkarılmış ancak alıcı bulamamıştı.

Bu kez yapılan ihalede köşk, 115 milyon TL’lik indirimle satıldı.

TMSF AÇIKLAMA YAPTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada satışla ilgili detayları paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11 Eylül 2025 tarihinde duyurulduğu üzere, şirketimize ait İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi’nde bulunan 1259 ada, 132-133 parsel numaralı gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılmıştır. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu onayının ardından tapu devri işlemleri kısa sürede tamamlanacak, süreçle ilgili gelişmeler KAP üzerinden duyurulacaktır.”

YENİ SAHİBİ GİZLİ TUTULDU

Köşkün satış bedeli kamuoyuyla paylaşılırken, yeni sahibinin kim olduğu açıklamada yer almadı. İstanbul Boğazı’nın en değerli yapılarından biri olan Beyaz Köşk, uzun süredir gündemde olan satış sürecini böylece tamamlamış oldu.