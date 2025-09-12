'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta

Yayınlanma:
Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari finans sorumlularından Akın İpek’e ait Beyaz Köşk, 115 milyon TL indirimle 4'ncü kez satışa sunuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari finans sorumlularından Akın İpek’e ait İstanbul Boğazı'nda bulunan Beyaz Köşk, 4'ncü kez satışa çıkarılmasına rağmen yine satılamadı.

15 Temmuz'dan sonra Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştiraklerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.

kosk-beyaz.webp

25 MİLYON İNDİRİM YAPILMIŞTI

Beyaz Köşk, 6 Ağustos'ta üçüncü kez ihaleye çıkarıldı.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Etiler'deki köşkün fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmiş ancak alıcı bulamamıştı.

beyaz-kosk-satis.webp

115 MİLYON TL İNDİRİM DAHA

Beyaz Köşk 4'ncü kez satışa çıkarıldı. Bu kez köşke 115 milyonluk dev indirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin açıklama gönderildi.

25 milyonluk indirim de yetmedi: İstanbul Boğazı'ndaki Beyaz Köşk yine satılamadı25 milyonluk indirim de yetmedi: İstanbul Boğazı'ndaki Beyaz Köşk yine satılamadı

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

