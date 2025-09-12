'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta
Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari finans sorumlularından Akın İpek’e ait İstanbul Boğazı'nda bulunan Beyaz Köşk, 4'ncü kez satışa çıkarılmasına rağmen yine satılamadı.
15 Temmuz'dan sonra Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştiraklerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.
25 MİLYON İNDİRİM YAPILMIŞTI
Beyaz Köşk, 6 Ağustos'ta üçüncü kez ihaleye çıkarıldı.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Etiler'deki köşkün fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmiş ancak alıcı bulamamıştı.
115 MİLYON TL İNDİRİM DAHA
Beyaz Köşk 4'ncü kez satışa çıkarıldı. Bu kez köşke 115 milyonluk dev indirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin açıklama gönderildi.
Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;
Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."