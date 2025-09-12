'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta

Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari finans sorumlularından Akın İpek’e ait İstanbul Boğazı'nda bulunan Beyaz Köşk, 4'ncü kez satışa çıkarılmasına rağmen yine satılamadı.

15 Temmuz'dan sonra Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştiraklerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.

25 MİLYON İNDİRİM YAPILMIŞTI

Beyaz Köşk, 6 Ağustos'ta üçüncü kez ihaleye çıkarıldı.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Etiler'deki köşkün fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmiş ancak alıcı bulamamıştı.

115 MİLYON TL İNDİRİM DAHA

Beyaz Köşk 4'ncü kez satışa çıkarıldı. Bu kez köşke 115 milyonluk dev indirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin açıklama gönderildi.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: