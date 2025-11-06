Samsun'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Hüseyinbeyli Mahallesi'nde iş cinayeti meydana geldi. 45 yaşındaki işçi Satılmış Keskin, arazide hayvan otlattığı sırada, bir elektrik direğinden kopmuş olan kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Keskin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Satılmış Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Satılmış Keskin'in cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.