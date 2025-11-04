Roma'da 800 yıllık kule çökmüştü: Mahsur kalan son işçi de kurtarıldı

Yayınlanma:
Roma'da Orta Çağ'dan kalma tarihi kulede meydana gelen çökmede enkazda mahsur kalan 66 yaşındaki Rumen işçi, 11 saatlik zorlu bir operasyonun ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları sırasında iki ayrı çökme hadisesi yaşandı. Çökmeler sonucu kulenin içinde enkaz altında mahsur kalan 66 yaşındaki Rumen uyruklu bir işçi, itfaiye ekiplerinin 11 saat süren zorlu kurtarma operasyonu neticesinde hayata döndürüldü.

11 SAATLİK ZORLU KURTARMA

Olay, başkentin merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'nda bulunan ve 13. yüzyılda inşa edilen tarihi kulede meydana geldi. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği sırada yaşanan çökme anlarında 66 yaşındaki işçi enkaz altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri, kulenin dar bir camından güçlükle çıkardıkları yaralı işçiyi, itfaiye merdiveni kullanarak aşağıya indirmeyi başardı. Kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye nakledildi.

BELEDİYE BAŞKANI: SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA EMANET

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, operasyonun ardından olay yerinde yaptığı açıklamada, "İşçi enkazdan sağ çıkarıldı. Şimdi bir ambulansta. Temkinli bir teşhis konuldu ve şimdi hepimiz onun hayatta kalmasını umuyoruz. Kendisi artık sağlık çalışanlarımıza emanet" ifadelerini kullandı. İtalyan ANSA ajansı ise sağlık ekiplerine dayanarak kurtarılan işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İKİ AŞAMALI ÇÖKME VE SORUŞTURMA

Tarihi kulede, dün yerel saatle 11.30'da ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 13.00 sıralarında olmak üzere iki ayrı çökme hadisesi yaşandığı öğrenildi. İlk çökmede 64 yaşındaki bir işçi yaralı olarak kurtarılırken, 3 kişi de itfaiye merdiveni yardımıyla olay yerinden tahliye edilmişti. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ihmalkârlık sonucu yaralanmaya neden olmakla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

TARİHİ KULENİN GEÇMİŞİ

yüzyılda Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan "Torre dei Conti" kulesi, papalık gücünün bir simgesi olmasının yanı sıra savunma amacı da taşıyordu. İtalya'nın AB'den sağladığı toparlanma fonuyla kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçen kulenin, 2026 yılında yeniden ziyarete açılması planlanıyordu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

