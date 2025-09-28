Sakarya'da sokak ortasında silahlı saldırı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla vurduğu K.T. yaralandı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye'de suç oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yargıdaki 'cezasızlık' algısı kamuoyunda yerleşik bir anlayış haline gelmeye başladı. İşleyecekleri suçlar için ceza almayacağına ya da çok az ceza alacağına inanan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradıİş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Öyle ki insanlar artık güpegündüz sokak ortasında husumetlilerine silahlı saldırıda bulunmaktan çekinmiyor. Yurttaşın silaha erişiminin kolaylaşması da kamuoyunda endişe yaratıyor.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öğle saatlerinde Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi’ndeki bir dükkanda meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi, K.T.’ye arkasından tabancayla ateş edip kaçtı. K.T., sırtına isabet eden mermi ile yaralandı.

SALDIRGAN ŞAHIS ARANIYOR

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. K.T. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. K.T.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

