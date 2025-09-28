İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Aydın'ın Didim ilçesinde Şiar Baran İlkel, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde mobilya dükkanı esnafı Şiar Baran İlkel, iş yerinin önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İŞ YERİ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Saat 22.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yer alan mobilya dükkanı önünde Şiar Baran İlkel silahlı saldırıya uğradı.

3 kişinin saldırısına uğrayan İlkel, bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam, ilk müdahalenin ardından önce Didim Devlet Hastanesine, daha sonra buradan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

SALDIRGANLARDAN 1'İ KAÇTI

Saldırı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 şüpheliden C.Ö., ve A.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak:DHA

