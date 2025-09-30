Sakarya'da sır ölüm! 3 çocuk annesinin cesedi nehirden çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Aysun Avcı'dan acı haber geldi. Sakarya Nehri kıyısında cep telefonu ve ayakkabıları bulunan Avcı'nın, ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu 1.5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Aysun Avcı için arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmaları sırasında dün gece saatlerinde Sakarya Nehri kıyısında Avcı'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonu ve ayakkabılar bulundu.

AYAKKABI VE CEP TELEFONU BULUNDU

Bu gelişme üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını Sakarya Nehri ve çevresinde yoğunlaştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda bulunan ayakkabı ve cep telefonunun kayıp Aysun Avcı’ya ait olduğu kesinleşti.

1.5 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde, Aysun Avcı'nın cansız bedeni Sakarya Nehri'nde, suyun yaklaşık 1.5 metre derinliğinde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Avcı'nın naaşı, ön otopsi işlemleri için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

