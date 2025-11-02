Sakarya'da otomobiller çarpıştı: Sürücünün durumu ağır

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Karasu-Kaynarca kara yolu üzerinde hareket halindeki H.T. yönetimindeki 34 FL 6006 plakalı araç, E.T. yönetimindeki 34 CCG 205 plakalı araçla çarpışma yaşadı.

BEŞ KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma neticesinde, sürücü E.T. ile yolcular A.T., M.T., M.N.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BİR YARALININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla yakındaki sağlık kuruluşlarına nakledilirken, E.T.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.