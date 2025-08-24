Sakarya'da otomobil devrildi: 3 kişi araçta sıkıştı

Sakarya'da sürücüsün kontrolünde çıkan otomobil toldan çıkarak ağaçlık alana devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücün otomobili ağaçlık alana devrildi.

Saat 20.00 sıralarında Adapazarı-Kaynarca yolunun İkizce Osmaniye mevkiinde meydana gelen kazada, Oğuzhan Hazer'in kullandığı 67 ABU 770 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü.

Sürücü Oğuzhan Hazer ile araçta bulunan Burak Açıkgöz ve Berkay Hazer devrilen otomobilin içinde sıkıştı.

3 KİŞİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine e itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılardan Burak Açıkgöz, sağlık ekipleri tarafından Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen sürücü Oğuzhan Hazer ve Berkay Hazer ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

