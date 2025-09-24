Sakarya'da öğretmene şiddet! Veli ile arkadaşı gözaltına alındı

Yayınlanma:
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir öğretmen, öğrenci velisi ve beraberindeki kişi tarafından darbedildi. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alınırken, öğretmenin burnunda kırık şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir öğretmen, öğrenci velisi ve beraberindeki kişi tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sapanca Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen Y.Y.Y, öğrenci velisi M.A. ve arkadaşı İ.K. tarafından saldırıya uğradı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldığı ve kolluk kuvvetlerince gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenimize yapılan bu saldırıyı kınıyor ve konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

BURNUNDA KIRIK ŞÜPHESİ

Darbedilen öğretmen Y.Y.Y’nin önce Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, ardından burnunda kırık şüphesi nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

