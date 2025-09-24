Filenin Efeleri yarı finali göremedi

Filenin Efeleri yarı finali göremedi
Filenin Efeleri 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'ya 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken daha sonra 16-10 öne geçen Polonya, üst üste aldığı sayılarla farkı açtı. Polonya, üstünlüğünü devam ettirerek seti 25-15 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete ay-yıldızlı takım ilk sayıyı alarak başladı. Daha sonra Polonya 11-7 öne geçti. Ancak milli takım, oyundan kopmadı ve üst üste buldukları sayılarla farkı 2'ye (18-16) indirdi. Mola dönüşünde üstünlüğünü sürdüren Polonya, fark 1'e inse de (22-21) son bölümünde hata yapmadı ve seti 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

6-6'YA GELDİ

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken skor 6-6'ya geldi. Polonya, ardından yakaladığı 3-0'lık seriyle kontrolü ele geçirdi ve orta bölümde 16-11 üstünlük sağladı. Türkiye farkı 2'ye (19-17) indirse de Polonya'nın etkili hücumlarına engel olamadı. Polonya, son seti 25-19, maçı da 3-0 ile kazanarak yarı finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımda sakatlığı olan Efe Mandıracı müsabakada görev alamadı.

Polonya - Türkiye: 3-0

SALON: SM Mall of Asia Arena

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

POLONYA: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)

TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)

SETLER: 25-15, 25-22, 25-19

SÜRE: 1 saat 9 dakika

