Şakalaşırken arkadaşını tüfekle başından vurdu

Şakalaşırken arkadaşını tüfekle başından vurdu
Yayınlanma:
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde babasının tüfeğiyle oynayan M.A.B. (13), arkadaşı C.C.S.'yi (13) başından vurarak ağır yaraladı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; arkadaşı C.C.S. ile oyun oynayan M.A.B., evlerinin ahırında babasına ait tüfeğini buldu.

Arkadaşını vurdu! Polisi arayıp kendini ihbar ettiArkadaşını vurdu! Polisi arayıp kendini ihbar etti

TÜFEKLE OYNARKEN ARKADAŞINI BAŞINDAN VURDU

M.A.B.'nin eline aldığı tüfek, arkadaşıyla şakalaşırken ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmanın başına isabet ettiği C.C.S., yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.C.S., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Park yeri için kardeşini öldürdüPark yeri için kardeşini öldürdü

C.C.S.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. M.A.B. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Son dakika | Erdoğan açıkladı: 19 şehidin naaşına ulaşıldı
Son dakika | Erdoğan açıkladı: 19 şehidin naaşına ulaşıldı
Kapı önünde bekleyenleri uyardıktan sonra ateş etti! Restoranın kurşunlanması kamerada
Kapı önünde bekleyenleri uyardıktan sonra ateş etti! Restoranın kurşunlanması kamerada
Şehidin ardından çıkan o detay herkesi duygulandırdı! "Hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum" demişti
Şehidin ardından çıkan o detay herkesi duygulandırdı! "Hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum" demişti