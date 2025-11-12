Şakalaşırken arkadaşını tüfekle başından vurdu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; arkadaşı C.C.S. ile oyun oynayan M.A.B., evlerinin ahırında babasına ait tüfeğini buldu.

Arkadaşını vurdu! Polisi arayıp kendini ihbar etti

M.A.B.'nin eline aldığı tüfek, arkadaşıyla şakalaşırken ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmanın başına isabet ettiği C.C.S., yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.C.S., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.C.S.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. M.A.B. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.