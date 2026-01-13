İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor: Lapa lapa yağdı ilçeler beyaza büründü

İstanbul’da üst üste uyarıların yapılmasının ardından dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. İl genelinde birçok ilçe beyaza büründü.

Üst üste gelen uyarıların ardından İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı bir günden uzun süredir etkisini sürdürüyor. AKOM ve Meteoroloji’nin Balkanlar’dan geldiğine dair uyarılar yaptığı kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü.

ESENLER'DEN BEMBEYAZ GÖRÜNTÜLER

Hava Forum isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan ve Esenler’de yakalanan bir görüntü kar yağışının yoğunluğunu gösterdi.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Birçok kurumun peş peşe meteorolojik uyarıları sonrasında, beklenen kar, Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yağışla başladı ve gün boyunca kenti etki altına aldı.

AKOM UYARMIŞTI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, pazar akşamından itibaren Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisiyle sıcaklıkların yaklaşık 10 dereceden 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği ve pazartesi sabah saatlerine doğru il genelinde kar yağışının görüleceği öngörülmüştü. Ayrıca daha sonra yine AKOM ve MGM tarafından yapılan uyarılarda kar yağışının salı günü de devam edeceği bildirilmişti.

