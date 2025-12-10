Sahte 'TOKİ başvurusu' dolandırıcılığı: 5 kişi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar kullanarak vatandaşları dolandıran bir şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin, özellikle TOKİ başvurusu ve cazip fiyatlı ikinci el eşya satışlarına dair sahte ilanlar yayınladıkları belirlendi.

Tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düğmesine basıldı. Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslere baskın yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ UNSURLARINA EL KONULDU

Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda suç unsuru olarak değerlendirilen çok sayıda materyale el koydu. Ele geçirilenler arasında 1 otomobil, 9 cep telefonu, 10 sim kart, 2 bilgisayar ve 15 bin TL nakit para bulunuyor.

30 milyon lira cezası olan firari gardıroptan çıktı

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.