Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'ten kaçan kaçana. Bir çok esnaf dükkanını kapatıyor.

Marmaris'teki son durumu Marmaris Manşet'ten Şule Akman Yıldırım haberleştirdi.

Marmaris’te turizm sezonun sona ermesinin ardından çok sayıda işyerinin kapandığı, devren kiralık ve kiralık dükkan ilanlarının artışa geçtiği belirtilen haberde, gayrimenkul danışmanlarının görüşlerine yer verildi.

Mabel Emlak Gayrimenkul Danışmanı Recep Keleş, devren kiralık ilanlarındaki artışın nedenlerini şöyle anlattı:

“Kira maliyetleri, ekonomik zorluklar, müşteri talebindeki düşüş, vergisel anlamda sıkıntılar var. Sezondan beklentisini alamayan işletmeciler devretmek isterken zararlarını çıkarmaya çalışıyor. İnsanlar özellikle yüksek kiralar nedeniyle işyerini bırakmak istiyor. Ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşanıyor.”

"VATANDAŞ HARCAMA YAPAMIYOR"

Fi Harita Gayrimenkul’den Ferhan Baştuğ ise şunları söyledi:

“Ekonomik ve piyasa şartları, harçlar ve vergilerin yüksek oluşu büyük bir yük getiriyor. Eskiden ben sıfır sermaye ile ticaret yaptım ve iş yaptım. Ancak şimdi sıfır sermaye ile işyeri açmak çok zor. Bir sürü yasal prosedür var. Hem olması gerekenler hem de süreci zorlaştıran uygulamalar. Bir işyerinin bir personele maliyeti en az 50 bin lira. Restoran veya üretim yapan bir yer için maliyet çok daha yüksek. Kiralar, SGK primleri, elektrik, personel giderleri derken esnafın yükü artıyor. Vatandaşın alım gücü düşünce harcama yapamıyor. Yapılan yatırımın geri dönmesi ve kâr etmesi gerekiyor ama hayat şartları ağırlaştığı için bu giderek zorlaşıyor. Hali hazırda esnafın bile sıkıntısı var ve gelecek kaygısı var. Mülk sahibi olanlar veya maddi anlamda güçlü şirketler ayakta durabiliyor. Küçük işletmeler için bu yük daha fazla. Kredilerin faiz oranlarının yüksek olması da işletmecilerin nefes almasını zorlaştırıyor.”

Haberde ayrıca turizmin yoğun olduğu Marmaris’te sezon dışı dönemde ekonomik baskıların arttığı, küçük işletmecilerin giderlerini karşılayamaz hale geldiği ve buna bağlı olarak devren kiralık ilanlarının çoğaldığının açıkça görüldüğü de belirtildi.