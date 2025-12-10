"İmamoğlu aday olamazsa" sorusuna CHP'den yanıt!

CHP'de Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin genel merkez binasındaki toplantıda yeni döneme dair değerlendirmelerde bulundu.

"TOPLUMA UMUT OLACAĞIZ"

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP'nin son kurultayında kadrolarını genişlettiğini ve güçlendirdiğini kaydeden Burhanettin Bulut, CHP'nin iktidarın politikalarından rahatsız olan topluma umut olacağını ifade etti:

"Toplum, bu yaşananlardan korkunç bir umutsuzluk halinde. Türkiye’de, küçük bir zümre hariç her kesim, iktidarın saldırılarından nasibini aldı. Sanatçılar, futbolcular, gazeteciler… Toplumun her kesimi çok huzursuz. CHP, iktidarın politikalarından rahatsız olan toplumsal kesimlerin tümüne umut olacak. Biz bu dönem, yeni kadrolarımızda topluma, mücadelenin yanı sıra CHP iktidarında neler yapacağımızı anlatacağız. Bu dönem hem mücadele hem de ‘iktidarda CHP’ görüntüsünü vermek istiyoruz."

"YÖNETİM KRİZİ YAŞANIYOR"

Partinin yeni sözcüsü Zeynel Emre, ülkenin bit yönetim krizi yaşadığını ifade edip, şeffaf ve açık iletişim yöntemi ile her haftanın başında ve sonunda kamuoyuna açıklamaların yapılacağını ifade etti:

"Sandığın olduğu ancak otokrasi ile yürütülen ülkeler var. Türkiye’nin böyle bir tehlikeyi yaşamaması gerekiyor. Toplumsal muhalefete doğru noktalarda önderlik etmek istiyoruz. Merkezi idare ile yerel yönetimlerin uyum içerisinde çalışması gerekir. Ancak son dönemde, iktidarın milli iradeyi tanımaması nedeniyle Türkiye’de bir yönetim krizi yaşanıyor."

"İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA" SORUSUNA YANIT

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan parti sözcüsü Zeynel Emre, "İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel mi aday olacak?" şeklinde gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bu ön kabul ile hareket edemeyiz. Öyle olursa iktidarın yargı operasyonlarına teslim olmuş oluruz. Ortada bir hukuksuzluk var. Buradaki duruşumuz net. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yalnızca aday üzerinden yürütmeyecek çalışmalarını. Temel politikalar üreteceğiz. Türkiye’nin sorunlarını nasıl çözeceğimize yönelik bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

MİTİNGLERE DEVAM

Emre, CHP'nin her hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde ve her hafta sonu da yurdun bir kentinde yapılan mitinglere devam edileceğini söyledi. Emre, bu mitingler ile AKP kaleleri kavramının da yıkıldığının altını çizdi:

"Mitinglerin yapılması çok önemli. Devam edecek. Biz tutuklu arkadaşlarımız için TRT bunu yayınlasın, herkes görsün diyoruz. Arkadaşlarımız tahliye olurlarsa o zaman yapacaklarımız farklı olabilir"

ANKETLERDE SON DURUM

Zeynel'in ardından Burhanettin Bulut, her hafta kamuoyu yoklaması yaptıklarını ve yerel seçimlerden sonra sadece bir kere 0.5 puan ile AKP'nin gerisinde olduklarını, sonrasında her zaman AKP'nin önlerinde olduklarını söyleyip son anket sonuçlarını açıkladı: