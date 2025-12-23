Sağanak yağmur trafiği felç etti! İstanbul'da yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Yayınlanma:
Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Günlerdir hasretle beklenen yağışlı hava bugün İstanbul'u etkisi altına aldı. Yağışlı hava nedeniyle megakentte trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90!

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu haritası kırmızıya büründü.

Saat 17.30 sıralarında İBB Trafik'e göre yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

thumbs-b-c-48dee0219cd12847bb1003ce8cfccd25.jpg

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkış güzergahlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

ibb.jpg

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'da seyrederken Avrupa Yakası'nda ise bu oran yüzde 90.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

