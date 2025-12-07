Sağanak yağış nedeniyle 8 kişi alt geçitte mahsur kaldı! Yardıma itfaiye koştu
Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle su dolan alt geçitte mahsur kalan hafif ticari aracın içerisindeki 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Alanya - Antalya istikametinde yer alan Telekom Kavşağı alt geçidinde meydana gelen olayda, ilçede sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle alt geçit yağmur sularıyla doldu.
Alanya’dan Antalya yönüne giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.
EKİPLER MAHSUR KALAN 8 KİŞİYİ KURTARDI!
Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda bulundukları yerden kurtarılırken alt geçitteki su ise itfaiye ekiplerince boşaltıldı.
Kaynak:DHA