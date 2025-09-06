Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Bursa’nın Kestel ilçesinde etkisini gösteren yoğun sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle Vani Mehmet Mahallesi’nde yollar göle dönerken, araçlar sular içinde kaldı. Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekle güçlük çekerken ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Bazı vatandaşlar evlerini korumak için araba lastikleriyle set oluşturdu, bazıları ise fırçalar ile suyu tahliye etmeye çabaladı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ!

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Metrekareye 35 kilogram yağmur düştü. Geçmiş dönemlerden kalma altyapı yetersizliği nedeniyle bazı mahallerde su birikintisi oldu. Bazı ev ve iş yerleri sulardan etkilendi. 150 kişiden oluşan belediye ekibi, biriken suyu tahliye çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

SAKARYA’DA DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU!

Sakarya’da da meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından sabah saatlerinde sağanak yağış başlarken yaklaşık 3 saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte ise aksamalar yaşandı.

METEOROLOJİ UYARDI!

Belediye ekipleri, yağmur nedeniyle oluşan aksaklıklara müdahale ederken meteorolojiden vatandaşlara, yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceği, bu sebeple dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İzmit'te devrilen ağaç yolu kapattı!İzmit'te devrilen ağaç yolu kapattı!

İstanbul'da yağmur zamanı! MGM kuvvetli yağışın vaktini açıkladıİstanbul'da yağmur zamanı! MGM kuvvetli yağışın vaktini açıkladı

