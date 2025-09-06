İzmit'te devrilen ağaç yolu kapattı!

Yayınlanma:
İzmit'te etkili olan sağanak sırasında devrilen ağaç yolu kapattı. Ağaç, sokak lambası ve çitlere de zarar verdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak’ta, bir emlak ofisinin bahçesindeki ağaç, şiddetli yağmur nedeniyle devrilerek yolu tamamen kapattı.

AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI

Devrilen ağaç, sokak lambasına ve ofisin çitlerine de zarar verdi.

Çevre sakinlerinin yetkileri araması üzerine itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, bölgede çalışma yürüttü. Yaşanan olayda kimsenin zarar görmediği de ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

