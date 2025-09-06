İstanbul'da yağmur zamanı! MGM kuvvetli yağışın vaktini açıkladı

Milyonlarca İstanbullu uzun zamandan bu yana yağmura hasret kaldı. MGM'nin dünkü raporunda bugün (cumartesi) için yağmur uyarısı verilmiş, gün içerisinde valilik tarafından da vatandaşlara uyarı notu paylaşılmıştı.

İSTANBUL'A NİHAYET YAĞMUR DÜŞTÜ

Cumartesi sabahına erken kalkıp işin yolunu tutan İstanbullular kara bulutların gökyüzünü kapladığını gördü. Bazı ilçelerde yağmur çiseleme şeklinde yüzünü gösterdi. MGM'nin günlük raporunda da gün içerisinde Marmara bölgesinde İstanbul dahil yağmurun şiddetini artırarak devam ettireceği öngörüldü.

MGM RAPORUNU PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR VAKTİ

Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.