Sağanak hayatı felç etti: Mezarlıklar göle döndü!

Yayınlanma:
Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı.

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

mugla.jpg

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

muglaa-3.jpg

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI!

10 il için yağış uyarısı: Vatandaşlara tek tek SMS gönderildi!10 il için yağış uyarısı: Vatandaşlara tek tek SMS gönderildi!

Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

muglaa-7.jpg

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

muglaa-6.jpg

Harita kıpkırmızı: Bardaktan boşanırcasına yağacak: Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi!Harita kıpkırmızı: Bardaktan boşanırcasına yağacak: Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi!

FETHİYE'DE GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu.

muglaa-5.jpg

Yağışın etkisini azalttığı sırada Fethiye Limanı üzerinde gökkuşağı oluştu. Teknelerin üzerinde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağını fark eden bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

gokkk.jpg

Marmaris ilçesinde sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli etkisini gösteren sağanak plajların boş kalmasına neden oldu. Bazı turistler kapalı çarşıda gezip alışveriş yaptı.

Kaynak:AA

