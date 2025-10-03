10 il için yağış uyarısı: Vatandaşlara tek tek SMS gönderildi!

Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, bir il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı verildiğini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Muğla için turuncu kodlu, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Turuncu ve sarı uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

VATANDAŞLARA TEK TEK SMS GÖNDERİLDİ

Turuncu uyarı verilen Muğla'da yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla, meteorolojik hadiselere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi. Muğla'ya, tedbir amacıyla Antalya'dan personel ve araç sevk edildiği bildirildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği kaydedildi.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanağın ve lodosun etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah görülen hafif yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve akşama kadar kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği vurgulandı.

Açıklamada, kentte bu sistemin pazar sabahına kadar etkili olmasının beklendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa dönecek. Akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda, metrekareye 10 ila 20 kilogram su düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın lodos yönünden saatte 15 ile 45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi. Cumartesi gününün de yağışlı olması beklenirken, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor."

Kaynak:AA

