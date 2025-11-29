Sabah gittiği iş yerinde ipe asılı bulundu: 38 yaşında intihar etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazyalı Mahallesi'nde 38 yaşındaki genç intihar etti.

Özgür Kocaeli'den Binali Aslan'ın haberine göre, sabah evden iş yerine gitmek için çıkan ve kendisinden haber alınamayan Uğur Güç, yakınlarının kontrol etmesi ile iş yerinin ikinci katında ipe asılı olarak bulundu.

İŞ YERİNİ 4 AY ÖNCE AÇMIŞ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak 38 yaşındaki Güç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşmayı başlatırken Uğur Güç'ün intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

Olay yeri inceleme ve Savcılık tarafından yapılan ön tespitten sonra cenazenin otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

Uğur Güç'ün, yaklaşık 4 ay önce işyerini açtığı oto tamir ve kiralama işi yaptığı öğrenildi.