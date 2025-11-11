Saat verildi: Numan Kurtulmuş süreç komisyonundaki grup başkanvekilleriyle görüşecek

İktidara yakın A Haber'in aktardığına göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle saat 17'de bir araya gelecek.

Numan Kurtulmuş, komisyonunun son toplantısının teknik nedenlerle ertelendiğini, görüşmelerin önümüzdeki bu hafta devam edeceğini söylemişti. Kurtulmuş, komisyonun İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi ile ilgili tartışmalarına değinmiş ve "Eğer Meclis ve siyasi partiler bu konuda mutabakata varırsa yasal çerçevede böyle bir görüşme yapılabilir" demiş ve kararı Meclis komisyonunun vereceğini söylemişti.

Komisyonda kritik toplantı haftası: İmralı ziyaretinin de ele alınması bekleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 4 Kasım'daki grup toplantısında komisyonun İmralı'yı ziyaret etmesini gündeme getirmişti. Bahçeli, "Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

KOMİSYON 13 KASIM'DA TOPLANACAK

Meclisteki süreç komisyonunun ertelenen 17. toplantısı 13 Kasım’da yapılacak. Toplantıda İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı sunum yapacak.