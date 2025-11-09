Komisyonda kritik toplantı haftası: İmralı ziyaretinin de ele alınması bekleniyor

Yayınlanma:
Süreç kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ertelenen 17. toplantısı 13 Kasım’da yapılacak. Bu toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyona sunum yapacak. Son dinleme faslının olacağı toplantıda gündeme İmralı ziyaretinin de alınması bekleniyor.

TBMM’de geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. toplantısı 13 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

SUNUMLARIN ARDINDAN ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Komisyon, bu sunumların ardından çalışmalarını tamamlama aşamasına gelecek. Son kez dinlenecek bakanlar ve MİT Başkanı’ndan alınacak bilgiler doğrultusunda, komisyonun TBMM Genel Kurulu’na sunacağı yasal düzenleme önerileri üzerinde çalışılacak.

KURTULMUŞ: SONUNDA BİR RAPOR ORTAYA KOYACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek İstanbul’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının ‘Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır’ demesinden sonra Meclis’in gerekli yasal düzenlemeleri yapması mümkün olabilecektir. Bizim komisyon olarak temel görevimiz, artık raporlamadır. Neler konuşuldu, perspektifi nedir, Genel Kurul’a hangi teklifleri sunacağız; bütün partilerle görüşmelerimizi yaptık, hazırlıklar tamamlanıyor. Sonunda bir rapor ortaya koyacağız."

"SON DİNLEME FASLI OLACAK"

Komisyon toplantısının geçtiğimiz hafta 'teknik sebepler' nedeniyle ertelendiğini belirten Kurtulmuş, bu toplantının son aşama olduğunu vurguladı:

  • "Bir bakan arkadaşımız yurt dışında olacağı için toplantıyı yapmadık. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı ve MİT Başkanımızı dinleyeceğiz. Bu, son dinleme faslı olacak gibi görünüyor. Eğer ilave bilgi olursa komisyon bilgilendirilecektir."

İMRALI ZİYARETİ GÜNDEME GELEBİLİR

Komisyonun İmralı Adası’na gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmalar da gündemde. Kurtulmuş, bu konuda kararı komisyonun vereceğini belirterek şunları söyledi:

"Daha önce de bu konu birkaç kez komisyonda gündeme geldi. Sürecin geldiği bu hassas noktada, ‘Silahları bırakıyorum’ diyen ve örgütü yönlendiren kişinin ne düşündüğü DEM heyeti üzerinden zaten biliniyor. Ancak sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Bu kararı komisyon verecek, benim şahsi görüşüm önemli değil. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ediyorlar. Komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir."

Kaynak:ANKA

