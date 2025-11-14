Rutkay Aziz'in konuşması törene damga vurdu! "Arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken ben niye mutlu olayım?"

36'ncı Ankara Film Festivali, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde gerçekleştirilen törenle başladı. Festivalin açılış gecesinde, onur ödülleri sahiplerini buldu.

Vakıf Özel Ödülü, tiyatro ve sinema alanındaki üretimleri ile toplumsal katkıları dolayısıyla Demet Evgar’a verildi. Aziz Nesin Emek Ödülü, sahne sanatlarındaki köklü ve kalıcı katkıları nedeniyle Zuhal Olcay’ın oldu. Festivalin Sanat Çınarı Ödülü ise Rutkay Aziz’e takdim edildi.

Rutkay Aziz'in ödül konuşması törene damga vurdu. Usta oyuncu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Soruyorlar bana, 'Mutlu musun?' Değilim. Mutsuz bir ülkede, ben niye mutlu olayım ki? Eşim, dostum, arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken, hukuksuzluğun adaletsizliğin egemen olduğu koşullarda ben niye mutlu olayım?

Mutlu olmamım bir nedeni yok. Ama bir şey var umutluyum. Niye umutluyum biliyor musunuz? Bir ustanın söylediği gibi kadınlar katılmaksızın gerçek bir kitle hareketi olamaz. Bizim kadınlarımız, gençlerimiz, insanımız bu demokrasi ve barış mücadelesinde ‘biz de varız’ diyerek sesini çıkarıyorlar. Bunun için ben umutluyum. İnsanda en son umut ölür ama bizim umudumuz ölmeyecek.

Evet, güneşli günleri göreceğiz, motorları da maviliklere süreceğiz."