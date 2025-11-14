Başkentte ödüller dağıtıldı: Demet Evgar, Zuhal Olcay, Rutkay Aziz...

Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 36'ncı Ankara Film Festivali düzenlendi. Festival, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de katıldığı açılış gecesi, sanat dünyasından isimlerin ve Başkentlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Sunuculuğunu Gülay Afşar’ın üstlendiği açılış töreni, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin anılmasıyla başladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Vakıf Özel Ödülü, tiyatro ve sinema alanındaki üretimleri ile toplumsal katkıları dolayısıyla Demet Evgar’a verildi. Aziz Nesin Emek Ödülü, sahne sanatlarındaki köklü ve kalıcı katkıları nedeniyle Zuhal Olcay’ın oldu. Festivalin Sanat Çınarı Ödülü ise Rutkay Aziz’e takdim edildi.

Fatma Turgut'un sahnesinde evlilik teklifi! Binlerce kişi şahitlik etti

TEŞEKKÜR VİDEOSU GÖNDERDİLER

Yönetmen Selman Nacar, Kitle İletişimi Genç Sanatçı Ödülü’nün sahibi olurken; Türkiye’de sinema kültürünün gelişmesine uzun süredir katkı sunan Sinematek/Sinemaevi, Kitle İletişimi Özel Ödülü’ne layık görüldü. Törene katılamayan Zuhal Olcay ve Demet Evgar, teşekkürlerini video mesajlarıyla iletti.

17 ÜLKEDEN 55 FİLM

21 Kasım’a kadar sürecek festival kapsamında, dünya sinemasından seçkin yapımlar izleyiciyle buluşurken, Ulusal Uzun Film, Belgesel, Ulusal Kısa Film ve Ankara Filmleri yarışmaları da düzenlenecek.

Toplam 17 ülkeden 59 yönetmenin 55 filmi, festival boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak.