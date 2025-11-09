Fatma Turgut'un sahnesinde evlilik teklifi! Binlerce kişi şahitlik etti

Fatma Turgut'un sahnesinde evlilik teklifi! Binlerce kişi şahitlik etti
Yayınlanma:
Mersin'de sahne alan Fatma Turgut'un konseri bir gencin evlilik teklifine de sahne oldu. O anlara binlerce kişi şahitlik etti.

4. Uluslararası Tarsus Festivali’nin ikinci gününde, ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı. Binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı’nı doldurarak ünlü şarkıcının şarkılarıyla coştu.

Konserin öncesinde MC Halil Bal’ın DJ performansı ile başlayan eğlenceli anlar ışık gösterileri ile devam etti. Katılımcıların coşkusu Fatma Turgut’un sahne almasıyla tavan yaptı.

fatma-turgut-konserinde-evlilik-teklifi-binlerce-kisi-sahitlik-etti-3.jpg

Turgut, "İkimizden Biri", "Güzel Bir Son", "Yalnızlık Senfonisi", "Antidepresan Gülümsemesi", "Pembe Mezarlık" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan binlerce Tarsusluya seslenen Turgut, “Çok mutluyum. Tarsus’a ilk defa geliyorum ve çok heyecanlıyım. Kalabalık tek kelimeyle mükemmel” dedi.

fatma-turgut-konserinde-evlilik-teklifi-binlerce-kisi-sahitlik-etti-1.jpg

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e çok sert sözler! "Akli melekem o zaman yerinde değildi!"İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e çok sert sözler! "Akli melekem o zaman yerinde değildi!"

SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce katılımcının şarkılara eşlik etmesiyle devam eden konser Tarsuslu bir gencin evlilik teklifine de sahne oldu. Turgut’tan bu ana şahitlik etmesini isteyen genç çift, sahneye çıkarak evlilik teklifi seremonisi gerçekleştirdi.

fatma-turgut-konserinde-evlilik-teklifi-binlerce-kisi-sahitlik-etti-2.jpg

Konsere katılan binlerce kişi de bu anlara alkışlarıyla eşlik etti.

Kaynak:ANKA

