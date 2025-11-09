Fatma Turgut'un sahnesinde evlilik teklifi! Binlerce kişi şahitlik etti

4. Uluslararası Tarsus Festivali’nin ikinci gününde, ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı. Binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı’nı doldurarak ünlü şarkıcının şarkılarıyla coştu.

Konserin öncesinde MC Halil Bal’ın DJ performansı ile başlayan eğlenceli anlar ışık gösterileri ile devam etti. Katılımcıların coşkusu Fatma Turgut’un sahne almasıyla tavan yaptı.

Turgut, "İkimizden Biri", "Güzel Bir Son", "Yalnızlık Senfonisi", "Antidepresan Gülümsemesi", "Pembe Mezarlık" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan binlerce Tarsusluya seslenen Turgut, “Çok mutluyum. Tarsus’a ilk defa geliyorum ve çok heyecanlıyım. Kalabalık tek kelimeyle mükemmel” dedi.

SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce katılımcının şarkılara eşlik etmesiyle devam eden konser Tarsuslu bir gencin evlilik teklifine de sahne oldu. Turgut’tan bu ana şahitlik etmesini isteyen genç çift, sahneye çıkarak evlilik teklifi seremonisi gerçekleştirdi.

Konsere katılan binlerce kişi de bu anlara alkışlarıyla eşlik etti.