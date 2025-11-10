Rusya'nın düşman teknesi muamelesi yaptığı Türk gemisi Trabzon'a geri gönderildi

14 yılın ardından heyecanla başlayan Türkiye-Rusya vapur seferinde kriz çıktı. Geçtiğimiz Çarşamba günü yola çıkan gemi, 3 günün geçmesine rağmen Rus limanına girememişti. Söz konusu kriz Rus basınında da kendisine yer buldu.

Rusya'da hükümetinin yayın organı konumundaki 'Rosiyskeya gazeta', "Trabzon’dan gelen gemi iki gün liman açıklarında bekletildikten sonra şimdi de 8 saatten beri didik didik aranıyor" diye haber geçti.

Türk gemisi 5 Kasım'da Trabzon'dan demir aldı, 12 saatlik yolculuğun ardından Soçi Limanı'na sokulmadı. Belgelerin de tam olduğu gemi tam 48 saat boyunca kıyıdan 4 kilometre uzakta tutuldu. 400 kapasiteli gemide ilk sefer olduğu için 18 Rus ile 2 Türk vardı.

Ruslar izin vermiyor Türk gemisi karaya çıkamıyor! Yolcular 3 gündür Karadeniz'de mahsur

Geçtiğimiz Cuma günü limana sokulan geminin bu defa rıhtıma yanaştırılmasına izin verilmedi. Düşman teknesi muamelesine maruz kalan gemi Rus özel güvenlik servisinden dalgıçlar tarafından da incelendi.

O GEMİ TRABZON'A GERİ GÖNDERİLDİ

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun takibini yaptığı habere göre Türk gemisi Trabzon'a geri gönderildi. Günlerce devam eden oyalamalar yüzünden 25 ton mazot tüketildi. Gemideki 18 Rus, şirket tarafından uçak biletleri karşılanarak Rusya'ya gönderilecek.

Rus acentesinin yöneticisi Sergey Turkmenyan Rus medyasına, "Soçi’de Türk yolcu gemisiyle yaşanan tuhaf olayda teknik problem yerine başka neden aramak gerek. Bizim acente olarak hizmet verdiğimiz Seabridge gemisiyle ilgili Krasnodar valiliği yakın coğrafyada devam eden savaşı nedeniyle Soçi limanının yolcu taşımacılığına açılmasının henüz uygun olmadığını gerekçe gösterip durdu. Halbuki Türk gemisi Soçi limanında iki günü aşkın süre demir atma izni beklerken 1100 yolcusuyla Astoria Grande cruiz gemisi dün Soçi limanına yanaşarak bir saat içinde yolcularını indirdi. Biz ise sadece 20 yolcumuzla bir türlü izin alamadık. Anlaşılan olayda güvenlik dışında başka nedenler var" açıklamasını yaptı.