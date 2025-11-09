Ruslar izin vermiyor Türk gemisi karaya çıkamıyor! Yolcular 3 gündür Karadeniz'de mahsur

Yayınlanma:
Güncelleme:
14 yılın ardından yeniden başlayan Türkiye Rusya vapur seferine Rus engeli! Trabzon'dan Soçi'ye ilk seferine çıkan yolcu vapuru Rus engeli nedeni ile 3 gündür limana giremiyor. Ruslar güvenlik bahanesi ile geminin yanaşmasına izin vermiyor.

14 yılın ardından heyecanla başlayan Türkiye-Rusya vapur seferinde kriz çıktı. Geçtiğimiz Çarşamba günü yola çıkan gemi, 3 günün geçmesine rağmen Rus limanına giremiyor. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre söz konusu kriz Rus basınına da yansıdı.

RUS BASININA DA YANSIDI

Rus hükümetinin yayın organı konumundaki 'Rosiyskeya gazeta', "Trabzon’dan gelen gemi iki gün liman açıklarında bekletildikten sonra şimdi de 8 saatten beri didik didik aranıyor" diye haber de geçti.

5 KASIM TARİHİNDE YOLA ÇIKTI

Söz konusu gemi 5 Kasım tarihinde yola çıktı, 12 saat süren yolculuğun ardından Soçi Limanına varması gerekiyordu. Vapur 400 kapasiteli ancak ilk sefer olması nedeni ile sadece 18 Rus ve 2 Türk vardı.

BELGELER EKSİKSİZ OLMASINA RAĞMEN YOLCULAR İNEMİYOR

6 Kasım sabahında geminin belgelerinin eksiksiz olmasına rağmen limana giriş izni verilmedi. 48 saat boyunca kıyıdan 4 kilometre uzakta tutuldu. Cuma günü limana girişe izin verildi ancak bu defa gemi rıhtıma yanaştırılmadı.

"RESMEN DÜŞMAN TEKNESİ MUAMELESİ"

Rus gazetelerinin aktardıklarına göre Türk gemisi düşman teknesi muamelesi görmeye başladı. Rus özel güvenlik servisinden dalgıçlar geminin su altı kısmını incelemeye başladı.

ekran-goruntusu-2025-11-09-084959.png

Öte yandan gemideki yolculardan Tatyana Studenkova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soçi’ye varalı 3 gün geçmesine rağmen biz hâlâ gemideyiz. İnmemize izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

