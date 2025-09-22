Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı: AKP'li Belediye Başkanı Sungur adliyeye sevk edildi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Yahşihan Belediye Başkanı Sungur’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., İmar Müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan AKP Merkez Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

