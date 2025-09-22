Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı: AKP'li Belediye Başkanı Sungur adliyeye sevk edildi

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı: AKP'li Belediye Başkanı Sungur adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Kırıkkale’de “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Yahşihan Belediye Başkanı Sungur’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., İmar Müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan AKP Merkez Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Son Dakika | AKP gözaltına alınan belediye başkanını disipline sevk ettiSon Dakika | AKP gözaltına alınan belediye başkanını disipline sevk etti

Son Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındıSon Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Türkiye
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı
Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!