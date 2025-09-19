Son Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Son Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Yayınlanma:
Son dakika... Kırıkkale’deki Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına aldı.

Kırıkkale’deki Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına aldı.

Bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı iddia ediliyor. Gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre; Yahşihan Belediyesi yöneticileri de Belediye Başkanı Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Siyaset
Devlet Bey’in TRÇ projesi aslında ‘devlet’ projesi mi?
Devlet Bey’in TRÇ projesi aslında ‘devlet’ projesi mi?
Yeni siyaset yöntemi
Yeni siyaset yöntemi