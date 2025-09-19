Son Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Kırıkkale’deki Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına aldı.

Bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı iddia ediliyor. Gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre; Yahşihan Belediyesi yöneticileri de Belediye Başkanı Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...