Son Dakika | AKP gözaltına alınan belediye başkanını disipline sevk etti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi resmî olarak açıklanmazken, bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı iddia edildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Yahşihan Belediyesi yöneticileri de Başkan Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı.

AKP Genel Merkezi, gözaltı işlemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir."

RÜŞVET İDDİASI

Gözaltına alınanlar arasında Başkan Sungur’un da bulunduğu toplam 7 kişinin rüşvet suçlamasıyla ifadeye alındığı ifade ediliyor.

Ahmet Sungur’un oğlu Mahir Sungur da geçtiğimiz mayıs ayında havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. O dönem, AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan’ın devreye girerek serbest bırakılması için girişimde bulunduğu iddia edilmişti. Mahir Sungur, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ahmet Sungur’dan önce ilçede görev yapan MHP’li eski belediye başkanı Osman Türkyılmaz, dört kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Göreve geldikten sonra açıklama yapan AKP’li Sungur, belediyede “1 milyar liranın üzerinde kamu zararı” tespit ettiklerini duyurmuştu.