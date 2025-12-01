Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti

Turizm başkenti Antalya'ya, ocak- ekim döneminde gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak, 16 milyon 308 bin 937 oldu.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, hava yoluyla Antalya'yı tercih eden dış hat gelen yolcu sayısı 15 milyon 918 bin 752 olarak kayıtlara geçti.

Antalya Havalimanı'nda dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımında ilk sırada Ruslar yer aldı. Rusların ardından kente hava yoluyla en fazla Almanya, İngiltere ve Polonya'dan yolcu geldi.

Akın akın geldiler: Turist sayısı 16 milyonu aştı

ANTALYA’YA EN FAZLA TURİST GELEN İLK 10 ÜLKE

Antalya'ya en fazla turist gelen ilk 10 ülke ve yolcu sayıları şöyle:

“Rusya 3 milyon 818 bin 638 yolcu, Almanya 3 milyon 322 bin 941 yolcu, İngiltere 1 milyon 451 bin 986 yolcu, Polonya 1 milyon 247 bin 70 yolcu, Hollanda 417 bin 878 yolcu, Romanya 409 bin 405 yolcu, Ukrayna 409 bin 185 yolcu, Kazakistan 362 bin 833 yolcu, Çekya 287 bin 238 yolcu, Litvanya 236 bin 513 yolcu."

RUSLAR EYLÜLDE, ALMANLAR EKİMDE

Antalya'ya en fazla tatile gelen Rus ve Alman turist sayısı toplamı 7 milyon 141 bin 579 olarak kayıtlara geçti. Kentteki 4 turistten biri Almanya veya Rusya'dan geldi.

Rus turistler çoğunlukla yaz aylarında Antalya tatilini tercih etti, Alman turistlerin tercihi ise bahar ve kış ayları oldu. Almanlar en fazla ekim ayında, Ruslar eylül ayında Antalya'ya geldi.

RUS VE ALMAN TURİSTLERİN AYLARA GÖRE SAYISI

Antalya'ya bu yıl tatile gelen turistlerde Ruslar çoğunlukla mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarını; Almanlar ise şubat, mart ve nisanı daha fazla tercih etti. Aylara göre kente gelen Alman ve Rus turistlerin sayısı şöyle: