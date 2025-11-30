Akın akın geldiler: Turist sayısı 16 milyonu aştı

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, bu yıl Antalya için 17 milyon rakamını çok önemsediğini söyledi.

Geçen sene çok ciddi başarı elde ettiklerini aktaran Kavaloğlu, "Bu sene o başarıyı perçinleyeceğiz. 17 milyon kişi seviyesini tekrardan geçeceğiz. Tabii önümüzdeki sene çok kolay değil. 2026 senesi için de beklentim yine 17 milyon seviyesinde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesiyle bu rakam yukarıya doğru çıkar. Ama şu anki imkanlar dahilinde 17 milyon rakamını çok önemsiyorum. Önemli olan hizmet kalitemizin devamlılığı, sürdürülebilirliğe vermiş olduğumuz önemin devamlılığı, bu anlamda çok olumlu bir algı, pozitif bir algı yaratıldı" dedi.

Turistler akın akın Türkiye'ye geldi

KUR VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Antalya'nın en önemli pazarları Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Kazakistan'dan hemen hemen aynı kişi sayısının geldiğini anlatan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Sadece Kazakistan'da biraz düşüşümüz var geçen seneye göre. Fakat bu pazarlardaki etkin rolümüzü devam ettirmek zorundayız 2026 yılıyla da ilgili. 2026 yılıyla ilgili enflasyon baskısıyla birlikte kur ve maliyetlerin artışı kurun sabit gitmesi sebebiyle bizi birazcık zorlayacak gibi gözüküyor. Bu konuda iç pazar ve Avrupa'da yaşayan Türklerle birlikte bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum ama maliyetlerimizin artmasıyla birlikte sabit kur politikasının da bir parça lehimize değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ihracatçılarla turizmciler bu anlamda biraz zor durumda kalıyor. Ama enflasyonun olmadığı bir ortamda herhangi bir artış olmadan paramızın değerli olması, hepimiz bu ülkenin evladıyız, bizim için çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla keşke hiç enflasyon olmasa, kur da hiç artmasa, bizim için yeterli olur her şey" diye konuştu.

17 MİLYON ANTALYA'NIN STANDARDI OLACAK

2026 yılı için otellerde fiyatları yüksek derecede artırmadıklarını belirten Kavaloğlu, “Bu anlamda baktığımızda rakibimiz olan ülkelere göre de avantajımız var. Özellikle İspanya'yla, Fransa'yla, Yunanistan'la çok ciddi rekabet ediyoruz. Bu rekabetteki koşullarımızda fayda-maliyet analizinin tüketici lehine olması avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Göreceksiniz, 17 milyon seviyesi Antalya'nın standart rakamı olacak. Herhangi bir problem olmazsa, yakın coğrafyamızda büyük bir dert, problem yaşamazsak 17 milyon seviyesi bizim için uzun süre devamlı olan bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.