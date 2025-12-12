Ruhsat yönetmeliği sil baştan

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yönetmelikte yapılan kapsamlı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenleme, konaklama tesislerinden halı yıkama işletmelerine, güzellik salonlarından güneş enerjisi santrallerine kadar geniş bir yelpazede standartları yeniden belirlerken, bürokratik süreçlerde yaşanan tıkanıklıklara da çözüm getiriyor.

İşte yönetmelikteki değişikliklerin ayrıntıları:

BAKANLIK DEVREYE GİRİYOR: RUHSAT SÜRECİNE 2 AY SINIRI

Yeni düzenleme ile ruhsat başvuru süreçlerindeki belirsizlikler ve gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mevzuata uygun başvuru yapılmasına rağmen, yetkili idareler tarafından iki ay içerisinde ruhsatı verilmeyen işletmeler için yeni bir yol haritası çizildi. Bu süre zarfında sonuçlanmayan başvurular için işletmeciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurabilecek. Bakanlık, belirlenen harç bedeli karşılığında ilgili işletmeye resen ruhsat düzenleme yetkisine sahip kılındı. Bu ruhsatlar, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından tanzim edilecek.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE "YANGIN RAPORU" VE "İSKAN" ZORUNLULUĞU

Kartalkaya’daki otel yangını gibi faciaların tekrar yaşanmaması adına güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Daha önce bazı tesislerde esnetilebilen yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu şartı, artık istisnasız tüm konaklama tesisleri için zorunlu hale getirildi. Otel, motel, dağ evi ve tatil köylerinin tamamı, bu belgeleri ibraz etmeden faaliyete geçemeyecek.

Ayrıca tesislerin fiziksel koşullarına dair şu standartlar getirildi:

Dış cephe, iç duvar, zemin ve tavan malzemelerinin bakımlı ve yanmaz nitelikte olması,

Merkezi veya klimalı ısıtma sistemi ile yeterli havalandırma altyapısının bulunması,

Sürekli sıcak ve soğuk su imkanı.

Üç kattan fazla olan binalarda müşteri asansörü bulunması ve bu asansörlerde alarm ile havalandırma tertibatının yer alması.

Yatak odalarında mutfak veya mutfak nişi bulunmaması.

Engelli erişimine uygun düzenlemelerin yapılması.

TURİZM TANIMLARI GENİŞLETİLDİ VE STANDARTLAR NETLEŞTİ

Yönetmelik, turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak 'konaklama yeri' tanımını genişletti. Mevzuata ilk kez 'kırsal turizm tesisi', 'mobil ev', 'lüks çadır', 'konaklamalı orman parkı' ve 'konaklama amaçlı mesire yeri' gibi kavramlar eklendi. Tüm bu tesis türleri ile otel, pansiyon ve kamping alanlarının taşıması gereken asgari nitelikler netleştirilerek, ruhsat ve turizm işletme belgesi şartları birbiriyle uyumlu hale getirildi.

AİRBNB VE TURİZM AMAÇLI KİRALAMALARA "KOMŞU ONAYI" ŞARTI

Turizm amaçlı kiralanan konutlara (AirBNB vb.) yönelik ruhsatlandırma süreci sıkı kurallara bağlandı. Aynı binada, aynı kiralayan adına izin belgesi düzenlenen daire sayısı 5’i geçtiğinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu kılındı. Ancak bu ruhsatın alınabilmesi için şu şartlar aranacak:

İşletme, binadaki toplam bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde 25’ini kiralayabilecek.

Ruhsat için tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek.

Eğer kiralama faaliyeti birden fazla binadan oluşan bir sitede yapılıyorsa, sitedeki tüm binaların kat maliklerinin oy birliği şartı aranacak.

HALI YIKAMACILARA "MERDİVEN ALTI" ÖNLEMİ

Kayıt dışı ve standart dışı çalışan halı yıkama işletmelerine yönelik radikal kararlar alındı. Yeni yönetmelik, bu işletmelerin şu şartları taşımasını zorunlu kılıyor:

İş yerinin en az 250 metrekare büyüklüğünde olması.

Kayıt ve iletişim için uygun bilişim sistemlerinin kullanılması.

Kazan tipi ve rulo tipi santrifüj ile vakum sistemlerinin bulunması.

Halıların toz, duman ve güneşten korunacağı kurutma alanlarının ve ısı yalıtımlı kapalı kurutma odalarının tesis edilmesi.

En az 2 tonluk su deposu ve 1 metreküplük atık su çökeltme havuzu bulundurulması.

GÜZELLİK SALONLARINDA CİHAZ DENETİMİ

Güzellik salonlarında kullanılan epilasyon cihazlarının güvenliği için yeni bir prosedür getirildi. Söz konusu cihazların spektrofotometre ve lazer güç ölçümü raporlarının, TS 13193 standardına sahip TSE belgeli yetkili servislerden veya akredite muayene kuruluşlarından alınmış olması zorunlu hale getirildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SERALARA RUHSAT KOLAYLIĞI

Yatırımları teşvik etmek amacıyla enerji ve tarım alanındaki sınıflandırmalarda değişikliğe gidildi:

Güneş enerjisi santralleri (GES): Daha önce kapasiteye göre değişen sınıflandırma kaldırılarak, GES’lerin tamamı ruhsatlandırması daha kolay olan "üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese" kategorisine alındı.