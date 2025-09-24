Rubio'nun Erdoğan'a verdiği yanıta CHP'den tepki: Bu milletin onuru satılık değildir!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Fox News’e verdiği röportajda Trump’ın seçim sürecinde verdiği sözleri hatırlatarak, “Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın bu çıkışına ABD Dışişleri Bakanı Rubio sert sözlerle yanıt verdi. Rubio, "Liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” dedi.
MURAT EMİR'DEN TEPKİ GELDİ
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Rubio'nun sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.
Rubio'nun sözlerini 'bağımsızlık mücadelesine açık bir hakaret' olarak niteleyen Emir, şu sözleri kaydetti:
"BU MİLLETİN ONURU SATILIK DEĞİLDİR"
"ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun sözleri iktidarın düştüğü çukuru ifşa etti:
'Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. ‘Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?’ diyorlar.'
Aynı konuşmada “Yalvarmak” gibi omurumuza yönelecek ifadeler kullanılıyor. Bu tablo, Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan bağımsızlık mücadelesine açık bir hakarettir. Bu hakareti ettiren de bu ülkenin iktidarıdır.
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları manda ve himayeyi reddederken; bugün Erdoğan, içeride muhalefete baskı uygulayabilmek, iktidarını sürdürebilmek ve milletin hazinesini ayakta kalabilmek uğruna ABD’ye peşkeş çekebilmek için Beyaz Saray’ın kapısında icazet arıyor.
İçeride muhalefeti susturmak için dışarıdan onay arayan, milletin kaynaklarını ve Cumhuriyet’in onurunu başka ülkelerin kapılarında pazarlık masasına süren bir iktidar, artık milli iradeyi temsil edemez.
Erdoğan’ın Washington’da masaya koyacağı dosya, milli egemenliğimizi ve bağımsız devlet olma onurumuzu pazarlık unsuru yapmaktır.
Bunu aklınıza kazıyın: Bu milletin onuru satılık değildir."