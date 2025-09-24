Rubio'nun Erdoğan'a verdiği yanıta CHP'den tepki: Bu milletin onuru satılık değildir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Fox News’e verdiği röportajda Trump’ın seçim sürecinde verdiği sözleri hatırlatarak, “Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu çıkışına ABD Dışişleri Bakanı Rubio sert sözlerle yanıt verdi. Rubio, "Liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” dedi.

MURAT EMİR'DEN TEPKİ GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Rubio'nun sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.

Rubio'nun sözlerini 'bağımsızlık mücadelesine açık bir hakaret' olarak niteleyen Emir, şu sözleri kaydetti:

"BU MİLLETİN ONURU SATILIK DEĞİLDİR"