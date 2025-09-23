ABD Dışişleri Bakanı diplomasiyi unuttu açık konuştu: Türkiye dahil herkes bize yalvarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta Fox News’e konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim öncesi verdiği vaatleri hatırlatarak Gazze'deki insani krizin sona ermesine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

Bu çıkış, Fox News’in bir diğer yayınında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya soruldu. Rubio, Trump’ın küresel diplomasideki ağırlığını vurgulayarak, ağır sözlerle yanıt verdi.

Rubio, "Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor. Hepsi Trump’la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” dedi.

Rubio, “Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması için dünyada tek şansı olan lider Trump’tır" ifadelerini kullandı.