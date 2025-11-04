Römorktan kömür indirirken demir parçası yüzüne saplandı!
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde römorktan kömür indirirken yüzüne dmeir parçası yüzüne saplanan Hakkı D. hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hakkı D. römorktan kömür indiriken, çekme halatının kopması sonucu yüzüne demir parçası saplandı.
KÖMÜR İNDİRİRKEN YÜZÜNE DEMİR SAPLANDI
Şehitler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Hakkı D., evinin bahçesindeki römorktan kömür indirdiği sırada römork üzerindeki çekme halatı bir anda koptu. Halatın ucundaki demir parçası Hakkı D.’nin yüzüne saplandı.
Yaralanan 50 yaşındaki Hakkı D., aile fertleri tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yüzündeki demir parçası çıkarılamayan Hakkı D., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA