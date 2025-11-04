Yeğenine engel olmak isterken canından oldu

Tokat'ta arkadaşıyla kavga ettikten sonra evine gidip av tüfeğini alan Mesut G., kendisine engel olmak isteyen amcasını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

Tokat'ta arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından evine giderek av tüfeğini almak isteyen Mesut G. kendisine engel olmaya çalışan amcasını kazara vurarak öldürdü.

ARADAŞIYLA TARTIŞIP ÖFKEYLE EVDEN TÜFEK ALDI

Gece saatlerinde Kemalpaşa köyünde Mesut G. ile bir arkadaşı arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkeyle evine giden 37 yaşındaki adam burada ruhsatsız av tüfeğini almak istedi.

Bu esanda durumu farkeden amcası Cuma G., yeğenine engel olmak amacıyla duruma müdahale etti.

kavgayi-onlemek-isteyen-amcasini-kazara-998548-296250.jpg
Yeğeni Mesut G. tarafından vurulup hayatını kaybeden Cuma G.

Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralıDiyarbakır'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

YEĞENİNE MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

İddiaya göre amca ile yeğen arasında yaşanan arbede sırasında tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma G., omzundan ağır yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cuma G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mesut G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

