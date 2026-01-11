Rize’ye Güney Kore’li damat

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Melisa Şat, 4 yıl önce iş toplantısında tanıştığı 29 yaşındaki Güney Koreli Yeong Jun Kim ile arkadaş oldu. Kısa sürede ilişkileri aşka dönüşen ikili evlenmeye karar verdi.

8 bin kilometre uzaklıktan gelen Kim, Müslüman oldu ve 'Can' ismini aldı. İkili, ilçede düzenlenen törenle evlenirken Kim ve ailesi düğünde kemençe eşliğinde horon oynadı.

Ayakta durmakta zorlandılar

"ÜLKELER, ŞEHİRLER HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNEMLİ DEĞİL"

Kore’de düğün kültürü olmadığını ancak çok mutlu olduğunu söyleyen damat Kim, “Kore'de kesinlikle böyle bir şey yok, yani çok kısa süren bir düğün gelenekleri var. Bu yüzden şu anda çok heyecanlıyım ve çok eğlenceli bir kültür. Ülkeler, şehirler hiçbir şekilde önemli değil, yani. Ruh eşini bulunca bu iş oluyor” diye konuştu.