Rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılar
Antalya’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte ve ayakta durmakta güçlük çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Antalya’da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve yoğun sis etkili oldu.

Yüksek nemle birlikte kent genelinde yoğun sis oluşurken, özellikle yüksek kesimlerden bakıldığında görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar indi.

RÜZGARIN 55–58 KİLOMETRE HIZA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, gün içinde sıcaklığın 10-16 derece arasında seyretmesi, saatte ortalama 30 ila 40 kilometre hızla esen rüzgarın ise zaman zaman 55–58 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

VATANDAŞLAR YOLDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kuvvetli rüzgar özellikle denizde etkisini daha da artırırken, vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yatarken, sokak hayvanları güvenli alanlara sığındı.

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...
Takla atıp karşı şeride uçtu: 3 araç birbirine girdi 4 yaralı
Son dakika | Binler yağmura rağmen meydana akın etti! CHP'nin 80. miting adresi Denizli
