Rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılar

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Antalya’da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve yoğun sis etkili oldu.

Yüksek nemle birlikte kent genelinde yoğun sis oluşurken, özellikle yüksek kesimlerden bakıldığında görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar indi.

RÜZGARIN 55–58 KİLOMETRE HIZA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, gün içinde sıcaklığın 10-16 derece arasında seyretmesi, saatte ortalama 30 ila 40 kilometre hızla esen rüzgarın ise zaman zaman 55–58 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

VATANDAŞLAR YOLDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kuvvetli rüzgar özellikle denizde etkisini daha da artırırken, vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yatarken, sokak hayvanları güvenli alanlara sığındı.