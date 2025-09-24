Rize'de ilkel teleferikte akım faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'de ilkel teleferikte akım faciası! 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Rize'nin Çayeli ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Beyazsu köyünde meydana gelen talihsiz olayda, 60 yaşındaki Hasan Bilgin yaşamını yitirdi. Bilgin, arazide topladığı çayları ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Saldırılar Sumud Filosunu durduramadı: '5-6 gün içerisinde Gazze’ye varmayı planlıyoruz'Saldırılar Sumud Filosunu durduramadı: '5-6 gün içerisinde Gazze’ye varmayı planlıyoruz'

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından köydeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Bilgin’in kontrolünü yaptı ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin'de iş cinayeti: İş makinesinden kayan taş ile TIR arasında kalan işçi yaşamını yitirdiMardin'de iş cinayeti: İş makinesinden kayan taş ile TIR arasında kalan işçi yaşamını yitirdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teleferik sisteminin ilkel yapısı ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği, olayın trajik boyutunu artırdı. Jandarma ekipleri, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türkiye
CHP'den "Filistin'e Destek" mitingi: İstanbullu Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda
CHP'den "Filistin'e Destek" mitingi: İstanbullu Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda
Trafik magandası yol kesip aracın camını yumrukladı
Trafik magandası yol kesip aracın camını yumrukladı
İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Çelik gibi duracağız
İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Çelik gibi duracağız