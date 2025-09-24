Rize'de ilkel teleferikte akım faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Beyazsu köyünde meydana gelen talihsiz olayda, 60 yaşındaki Hasan Bilgin yaşamını yitirdi. Bilgin, arazide topladığı çayları ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından köydeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Bilgin’in kontrolünü yaptı ve hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teleferik sisteminin ilkel yapısı ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği, olayın trajik boyutunu artırdı. Jandarma ekipleri, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.