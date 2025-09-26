Resul Emrah Şahan’ın ikinci tutukluluğuna itiraz

Resul Emrah Şahan’ın ikinci tutukluluğuna itiraz
Yayınlanma:
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın “kaçma şüphesi” gerekçesiyle verilen ikinci tutuklama kararına avukatı Hüseyin Ersöz itiraz ettiklerini duyurdu. Sürecin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması planlanıyor.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili hakkında verilen ikinci tutuklama kararına yeniden itiraz ettiklerini açıkladı.

Şahan, daha önce “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. 12 Eylül’de ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında “kaçma şüphesi” gerekçesiyle ikinci kez tutuklanmasına karar verilmişti.

"AYM'YE TAŞIYACAĞIZ"

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İtiraz dilekçemiz öncelikle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek. Ardından üç gün içinde Nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderilmek durumunda. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte kararı Anayasa Mahkemesi’ne ‘tedbir talepli’ olarak taşıyacağız” dedi.

Tutuklama gerekçesinde savcılık talebinin, “imla hatalarıyla birlikte” karara yansıdığına dikkat çektiklerini belirten Ersöz, bunun dosya incelenmeden verilen “otomatik bir tutuklama kararı” olduğuna vurgu yaptı.

Ersöz, yalnızca etkin pişmanlık ifadelerine dayanılarak verilen kararın “hukuka aykırı” olduğunu savunarak, “Bu durum hukuk güvenliğini ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün açıklaması bu şekilde:

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Kent Uzlaşısı Soruşturması kapsamında 6 aydır tutukluyken”, 12 Eylül 2025 tarihinde bu kez “İBB Soruşturması kapsamında” 2. kez tutuklanmıştı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama gerekçesi ise zaten cezaevinde olan Emrah Şahan için “kaçma şüphesine” dayanıyordu.

Bu Karara bugün itiraz ettik. Dilekçemizde, Savcılığın tutuklama talebinin, “imla hatalarıyla birlikte” tutuklama kararının birebir gerekçesi yapıldığını da bir tablo halinde açkladık. Bu durumun dosya incelenmeksizin “otomatik bir tutuklama kararına” işaret ettiğini ve Hukuk Güvenliği sorunu oluşturduğunu belirttik.

İtiraz dilekçemizde usuli itirazlara ve Özgürlük Hakkı ihlali oluşturan hukuki değerlendirmelere Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararlarına atıfla yer verdik. Sadece etkin pişmanlık ifadelerine dayanılarak verilen tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladık.

İtiraz dilekçemiz öncelikle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek. Sonrasında ise “3 gün içinde” Nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderilmek durumunda. Bu sürecin tamamlanması akabinde ise “yetki saptırması yasağına” aykırılık iddiasıyla tutuklama kararını Anayasa Mahkemesi önüne “tedbir talepli” olarak taşımanın yolu açılmış olacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

